Киев жертвует пенсиями ради армии: новости СВО на вечер 8 декабря Азаров заявил о возможном сокращении соцвыплат на Украине ради армии

Фото: МО Украины

Правительство Украины будет вынуждено сократить расходы на социальную сферу, чтобы финансировать армию на фоне отсутствия поддержки от западных держав, заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров. По его словам, в январе 2024 года власти Украины могут «недосчитаться» 20 млрд гривен. Предполагается, что под сокращение пойдут социальные выплаты, в том числе пенсии. Однако этого можно избежать, если договориться с Вашингтоном о выделении нового пакета финансовой помощи, считает Азаров.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 8 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Бойцы группировки «Запад» отразили пять штурмовых атак ВСУ

Подразделения российской группировки войск «Запад» успешно отразили пять атак штурмовых групп противника на Купянском направлении, рассказал начальник пресс-службы группировки Сергей Зыбинский. По его словам, командование ВСУ направило в бой солдат 57-й мотопехотной и 41-й механизированных бригад, однако им не удалось выполнить поставленную задачу. За сутки потери противника на данном направлении составили до 75 человек, два танка, четыре бронетранспортера, а также два пикапа.

Фото: МО РФ

Крупнейшие потери среди войск противника были зафиксированы на Краснолиманском направлении. По словам начальника пресс-службы группировки войск «Центр» Александра Савчука, за сутки были уничтожены 280 военнослужащих ВСУ, также были подбиты две боевые машины пехоты, три автомобиля и две американских САУ М109 Paladin, переданные Киеву западными партнерами.

В районе населенного пункта Клещеевка были отражены две попытки штурма со стороны солдат ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, потери противника составили до 175 военнослужащих убитыми и ранеными. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены М109 Paladin, две установки «Акация», одна установка 2С1 «Гвоздика», гаубица Д-30, 105-мм орудие M-119, а также три бронемашины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении были нанесены удары по позициям 23-й механизированной и 28-й мотопехотной бригад ВСУ, а также по бойцам 128-й бригады территориальной обороны Украины. По данным Минобороны РФ, потери противника на данном направлении составили до 160 человек убитыми и ранеными, также уничтожены три автомобиля и одно 155-мм орудие М777 производства США.

Российские войска заняли стратегические высоты у Клещеевки

Подразделениям Вооруженных сил России удалось взять значимые высоты, расположенные южнее Клещеевки (Артемовское направление), сообщает Telegram-канал «Два майора». По его данным, в настоящее время военнослужащие проводят зачистку местности. В Министерстве обороны России пока не подтвердили данную информацию.

В то же время на Запорожском направлении линия боевого соприкосновения не изменилась, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Военкоры утверждают, что российская армия провела ряд успешных контратак в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. Кроме того, артиллеристы нанесли удары по позициям украинских войск в Плавнях, Каменском и Степном.

Украинская армия потеряла пять самолетов за неделю

Средства противовоздушной обороны армии России сбили пять самолетов украинских ВВС за последнюю неделю, заявили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, Киев потерял три МиГ-29 и два Су-25. Кроме того, в зоне СВО был уничтожен вертолет Ми-8. Системы ПВО перехватили 11 реактивных снарядов системы HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, а также две ракеты комплекса C-200, переделанные для нанесения ударов по наземным целям.

Фото: Tech. Sgt. Charles Vaughn/Public domain/wikipedia/commons МиГ-29 Воздушных сил Украины

В российском оборонном ведомстве также подвели и другие итоги прошедшей недели. Согласно полученным данным, российским войскам удалось взять в плен 12 украинских солдат. Крупнейшие потери противника были зафиксированы на Донецком направлении, где армия Украины лишилась более 1560 военнослужащих.

Российская армия получила новое снаряжение от «Калашникова»

Концерн «Калашников» начал поставлять новые комплекты снаряжения в Вооруженные силы России. По данным пресс-службы компании, комплект получил название «Стрелок». Он состоит из бронежилета «Корсет плюс», созданного по стандартам защиты Бр5. Кроме того, в комплект входят подсумки, рюкзак объемом 30 литров, транспортировочная сумка. Всего планируется поставить порядка 25 тысяч таких комплектов.

Отмечается, что «Калашников» также поставляет армии комплекты обмундирования ВКПО 3.0. В них входят термобелье, кофта, демисезонный, влаговетрозащитный, утепленный и летний костюмы, а также фуражка, шапка и зимний шарф. Кроме того, концерн нарастил производства бронежилета «Оберег» класса Бр-5, способного защитить солдат от пуль калибра 7,62х54 мм.

Украину уличили в переходе к тоталитаризму и предупредили о риске переворота

Правительство Украины все больше пользуется тоталитарными инструментами в политике, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, Киеву не удается выглядеть либерально-демократическим, несмотря на все попытки. Особую сложность у властей вызывает проведение мобилизационной компании. Из-за отсутствия добровольцев правительство дало военным комиссарам право действовать агрессивно и вне рамок закона, утверждает журналист.

Фото: МО Украины

В то же время американские аналитики пытаются понять, почему украинцы не желают воевать в рядах ВСУ. По мнению экспертов издания The Washington Post, это связано с негативным отношением граждан к политикам. В частности они обвиняют правительство в коррумпированности и некомпетентности. Комментируя эту публикацию, военный корреспондент Александр Коц отметил, что она может намекать на подготовку переворота на Украине, так как The Washington Post является «главным рупором» либерального истеблишмента и разведывательного сообщества США.

Финляндия отказалась отдавать Украине командира «Русича»

Верховный суд Финляндии отклонил запрос Украины о выдаче командира десантно-штурмовой группы (ДШРГ) «Русич» Войслава Тордена. По данным финских СМИ, Хельсинки не могут отдать россиянина, так как у суда нет никаких оснований для содержания его под стражей. После выхода из тюрьмы он был взят под сопровождение сотрудниками погранслужбы для дальнейшей депортации. Это обусловлено тем, что Тордену был запрещен въезд на территорию стран Шенгенской зоны по инициативе властей Чехии и Норвегии.

Войслав Торден был задержан в июле 2023 года по подозрению в нарушении норм миграционного законодательства. Отмечается, что россиянин участвовал в боевых действиях в Донбассе в период с 2014 по 2015 годы, а также является участником специальной военной операции. Кроме того, его подозревали в связях с ЧВК «Вагнер».

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