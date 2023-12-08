В США заявили о нежелании украинцев служить в ВСУ из-за коррупции WP: украинцы отказываются служить в ВСУ из-за коррумпированности властей

Фото: МО Украины

Значительная часть жителей Украины не желает служить в рядах ВСУ из-за национального правительства, «изобилующего коррупцией и некомпетентностью», сообщает издание The Washington Post. По его данным, это создает серьезную проблему для вооруженных сил республики, так как у Киева постепенно заканчиваются профессиональные военные. Помимо коррумпированности властей, украинцы также недовольны уровнем подготовки призывников, которых отправляют на фронт.

Интервью с украинцами призывного возраста показывают, что многие из них не горят желанием сражаться за военное и национальное правительство, которое считается изобилующим коррупцией и некомпетентностью, — утверждают журналисты WP.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк не стал отрицать, что в армии существуют проблемы, связанные с коррупцией. По его словам, в системе существуют определенные лазейки, которыми пользуются некоторые призывники для освобождения от службы. Президент страны Владимир Зеленский попытался исправить ситуацию и уволил всех глав региональных призывных комиссий. Однако призывники продолжают уклоняться от военной службы другими методами. В частности, в Сети украинцам предлагают покинуть страну за определенную плату.

Как сообщалось ранее, Госпогранслужба Украины задержала местного жителя, попытавшегося покинуть страну нелегальным путем. По словам пограничников, он попытался переплыть реку Тису в Закарпатье на надувном матрасе, притворившись ребенком.