Украинец пытался уплыть из страны, притворившись ребенком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Госпогранслужба Украины сообщила о задержании местного жителя из-за необычной попытки пересечения границы, передает издание «Страна.ua». 29-летний житель Коломыи намеревался переплыть реку Тису в Закарпатье на надувном матрасе, притворившись ребенком.

Так, мужчина воспользовался своей низкорослостью, а также худощавым телосложением, надел подростковую одежду и детскую розовую шапку, чтобы казаться ребенком. Однако он все равно был задержан.

Отмечается, что мужчина предпринимает уже не первую попытку нелегально покинуть Украину. Известно, что ранее он дважды штурмовал границу в Одесской области. Задержанному грозит штраф или 15 суток ареста.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Генпрокуратуры Украины сообщало, что Вооруженные силы Украины испытывают проблемы с пополнением резервов, поскольку украинцы любыми путями уклоняются от мобилизации или дезертируют.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что мужчины призывного возраста, имеющие так называемые «белые билеты», массово покидают Украину. По его словам, Киев негласно запретил выпускать из страны негодных к службе в вооруженных силах граждан, чтобы отправить их в армию и затем на передовую в зону СВО.