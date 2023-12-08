«Замаячила тень переворота»: военкор расшифровал статью WP о ВСУ Военкор Коц: статья WP о ВСУ может намекать на подготовку переворота на Украине

Газета The Washington Post всегда выступала главным рупором американского либерального истеблишмента и поддерживала помощь Украине, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Однако, продолжил он, недавняя публикация WP о проблемах ВСУ и Киева может сигнализировать о подготовке Западом нового переворота на Украине.

The Washington Post — главный рупор либерального политистеблишмента и разведывательного сообщества США. Эта газета всегда выступала за дальнейшую помощь Украине. Если уж там пишут про коррумпированность Киева, то дела правящего режима плохи. Где-то на горизонте замаячила тень нового срежиссированного на Западе переворота, — подчеркнул Коц.

Авторы The Washington Post ранее заявили, что значительная часть жителей Украины не желает служить в рядах ВСУ из-за национального правительства, «изобилующего коррупцией и некомпетентностью». По данным журналистов, это создает серьезную проблему для вооруженных сил, так как у Киева постепенно заканчиваются профессиональные военные. Помимо коррумпированности властей, украинцы также недовольны уровнем подготовки призывников, которых отправляют на фронт, говорится в статье.