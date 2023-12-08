Полковник объяснил, откуда ВСУ могут запускать свои самолеты Полковник Матвийчук: самолеты ВСУ могут взлетать с территории Румынии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Взлет самолетов ВСУ для участия в конфликте с Россией может осуществляться с территории Румынии, предупредил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. При этом, по его словам, сегодня украинские самолеты в основном не участвуют в боевых действиях.

Когда начался конфликт, очень много самолетов перебазировали в приграничные районы. С территории Румынии могут совершать налеты, — высказал мнение эксперт.

Он уточнил, что после начала конфликта Украина успела перебазировать значительную часть своей военной авиации в районы, отдаленные от мест боев. В связи с этим назвать точное количество самолетов, оставшихся распоряжении ВСУ, сегодня вряд ли возможно, добавил специалист. Он напомнил, что, хотя Польша, Словакия и Болгария передали Украине некоторое число истребителей, их недостаточно для прикрытия войск. Тем не менее, по словам Матвийчука, украинская военная авиация может использоваться для других задач. В частности, эти самолеты были переоборудованы под запуск крылатых ракет дальнего радиуса действия.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что значительная часть украинской боевой авиации уничтожена, и у ВСУ осталось лишь несколько десятков военных самолетов. Киев рассчитывает получить истребители F-16, однако, учитывая перемены в настроении американских политиков, поставки произойдут совсем не скоро, считает эксперт.