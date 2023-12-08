Военкор прояснил, что западные СМИ делают с киевскими властями Военкор Руденко: западные СМИ стали «мочить» Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Западные СМИ начали «мочить» украинские власти, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. Он приводит выдержки из статьи The Washington Post, где говорится, что Украина борется с уклонистами, изо всех сил пытаясь найти людей в войска.

Западные СМИ начали «мочить» режим Зеленского. Это очень хорошо, — комментирует он.

В частности, в статье The Washington Post отмечается, что украинские мужчины призывного возраста уклоняются от службы. Одни покупают фальшивые документы, другие пытаются подкупить пограничников, чтобы покинуть страну. Самым загруженным направлением в стране для пытающихся ее покинуть нелегально украинцев сейчас является Львовская область. Также говорится, что граждане Украины пересекают границу через горы и леса.

Ранее сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг назвал главной проблемой Вооруженных сил Украины (ВСУ) не их количество, а их качество. По его словам, украинские солдаты не могут эффективно планировать и проводить крупные боевые операции.

После этого репортеры немецкого канала Welt заявили, что командование ВСУ не позволяет своим бойцам уходить в отпуск из-за страха ослабления обороны. По их данным, предоставление отпусков спровоцирует новую волну мобилизации в стране, что невыгодно для президента Владимира Зеленского, так как усилится народное недовольство.