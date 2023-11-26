«Русские могут воспользоваться»: Зеленский получил плохие новости с фронта Welt: командование ВСУ не дает солдатам отдыха из-за страха ослабить оборону

Фото: МО Украины

Командование Вооруженных сил Украины не позволяет своим бойцам уходить в отпуск из-за страха ослабления обороны, сообщили репортеры немецкого канала Welt. По их данным, предоставление отпусков спровоцирует новую волну мобилизации в стране, что невыгодно для президента Владимира Зеленского, так как усилится народное недовольство. Репортаж опубликован на YouTube-канале Welt.

Этим мужчинам и женщинам (солдатам ВСУ. — NEWS.ru), сидящим в холодных окопах в грязи, не давали никаких пауз уже несколько месяцев. Это огромная проблема сейчас: крайнее изнеможение войск. <...> В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские, — отметили журналисты.

Ранее британская газета Financial Times заявила, что главной проблемой ВСУ является не количество войск, а их качество. Сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг указал, что украинские солдаты не могут эффективно планировать и проводить крупные боевые операции.

Тем временем эксперт Economist Intelligence Group Марио Бикарски выразил мнение, что наступление зимы и холодов сделает ситуацию для Вооруженных сил Украины крайне сложной. Аналитик привел в пример прошлый год, когда замерзла земля и российская армия вела наступательную операцию.