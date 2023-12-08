Финляндия не отдает Украине командира ДШРГ «Русич» Тордена: кто он такой Финляндия отказалась выдать Украине командира ДШРГ «Русич» Тордена

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Войслав Торден

Верховный суд Финляндии не согласился экстрадировать россиянина и командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Войслава Тордена на Украину, сообщает издание Helsingin Sanomat. Что об этом известно?

Почему в Хельсинки отказали Киеву

По информации финской газеты, Финляндия не может согласиться на экстрадицию Войслава Тордена на Украину из-за решения Верховного суда.

«Согласно решению Верховного суда, больше нет никаких оснований для содержания Тордена под стражей с целью обеспечения его возможной экстрадиции. Верховный суд предписывает немедленно освободить Тордена, если нет других оснований для лишения свободы», — рассказали в Helsingin Sanomat.

В Киеве настаивали на том, что задержанный должен быть экстрадирован на Украину, но в Хельсинки сослались на решение Европейского суда по правам человека.

«Причина — условия в украинских тюрьмах. Европейский суд по правам человека установил, что они нарушают третью статью Конвенции по правам человека. Согласно ей, никто не может подвергаться пыткам, наказанию бесчеловечным или унижающим достоинство образом», — пояснили в финском издании.

По мнению Верховного суда, Тордену будет угрожать унижающее достоинство обращение, если его экстрадируют на Украину.

«Счастливая новость. В Верховном суде была одержана победа», — прокомментировал решение адвокат задержанного Хейкка Лампела.

Также в материале отмечается, что россиянин не будет немедленно освобожден, хотя, согласно решению суда, условий для его содержания под стражей больше нет.

Что известно про Войслава Тордена

Войслава Тордена задержали 20 июля финские пограничники, заподозрившие его в нарушении норм миграционного законодательства при попытке вылететь в Ниццу из Хельсинки. По данным финского телеканала MTV3, Ян Петровский был участником праворадикальной антимигрантской группы «Солдаты Одина». Также Петровский находится под санкциями Евросоюза и Соединенных Штатов Америки.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что спецслужбы страны вышли на его след еще в 2016 году, а уже в 2017-м он был объявлен в розыск.

Минфин США в обоснованиях называл «Русич» неонацистской военизированной группировкой, которая участвовала в конфликте в Донбассе в 2014 и 2015 году и в спецоперации на Украине. Также его подозревали в связях с ЧВК «Вагнер».

По данным Telegram-канала GREY ZONE, на момент задержания он был помещен в Центр содержания мигрантов в Финляндии.

«Причиной его задержания называется нечто, как „нарушение миграционного законодательства“ шенгенской зоны. После задержания его жена, которая ехала с ним для решения вопросов с учебой и последующим возвращением в Россию (это говорит о том, что выезд был не с целью отдыха или иммиграции), сразу же уведомила об этом российское консульство, как его и уведомила финская сторона», — сообщают авторы канала.

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