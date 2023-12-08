Песков двумя словами оценил возможность переговоров на условиях Киева Песков назвал нереалистичными переговоры России и Украины на условиях Киева

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Дмитрий Песков

Стремление Соединенных Штатов убедить Россию пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева и завершить СВО выглядит абсолютно нереалистичным, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это невоплотимая идея Вашингтона.

Нереалистично абсолютно, — подчеркнул Песков.

Ранее первый заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США надеются подтолкнуть Россию в конце 2024 года к переговорам с Украиной на условиях, приемлемых для Киева. По его словам, Вашингтон хочет склонить Москву к выбору: либо договариваться с Киевом, либо же Россия «будет иметь дело с более сильной Украиной», опирающейся на мощную промышленную базу в США и Европе и способной вновь проводить наступательные операции.

До этого политолог Денис Денисов выразил мнение, что звучащие все громче на Западе заявления о необходимости решить украинский кризис не на поле боя, а за столом переговоров, могут быть ловушкой для России. По его мнению, не стоит обманываться насчет реальной позиции украинской стороны и ее партнеров.

При этом он отметил, что амбиции Украины в данном конфликте нереализуемы и договариваться все равно придется. Однако в этом вопросе следует учитывать цели, изначально поставленные Россией в рамках СВО, резюмировал политолог.