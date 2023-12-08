«Россию не запугать»: сенатор ответил на угрозы США по Украине Сенатор Климов: Россию не нужно принуждать к переговорам и пытаться запугивать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Климов

Планы Белого дома подтолкнуть Россию к переговорам по Украине похожи на пиар из-за приближающихся выборов в США, Вашингтону не удастся запугать Москву подобными заявлениями, сказал NEWS.ru заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он напомнил, что на протяжении XX века была гонка вооружений, когда американцы наращивали свой ВПК и пытались поставить весь мир на колени. Сенатор подчеркнул, что РФ не нужно принуждать к переговорам.

Нас не надо принуждать к переговорам, просто надо на эти переговоры приходить серьезно. Россию не запугать, особенно современную. На самом деле американцы это понимают. А так это больше похоже на пиар с приближающимися выборами в США, пиар, который должен оправдать несуразицу в действиях нынешней американской администрации, — отметил Климов.

Ранее первый заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США стремятся подтолкнуть Россию в конце 2024 года к переговорам с Украиной на условиях, приемлемых для Киева. По его словам, Вашингтон хочет склонить Москву к выбору: либо договариваться с Киевом, либо же Россия «будет иметь дело с более сильной Украиной», опирающейся на мощную промышленную базу в США и Европе и способной вновь проводить наступательные операции.