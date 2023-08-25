Украина требует выдать лидера ДШРГ «Русич» Петровского: что он сделал

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В Финляндии задержали одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Яна Петровского. Что об этом известно и почему руководство Украины требует его экстрадиции?

Что известно о Яне Петровском

Ян Петровский родился в Иркутске. В 2004 году вместе с матерью он переехал в Норвегию, где провел свою юность. Работал татуировщиком в Осло. В октябре 2016 года его лишили вида на жительство в этой стране и депортировали после того, как он обвинил местные власти в политическом преследовании. Петровский утверждал, что не нарушал законов ни в Норвегии, ни в России. Он также был известен под именем Воислав Торден.

В сентябре 2010 года Ян Петровский укрывал у себя российского неонациста Вячеслава Дацика, который сбежал из психиатрической клиники под Санкт-Петербургом, куда его определили по приговору суда.

Почему задержали Яна Петровского и что ему грозит

По данным финского телеканала MTV3, Ян Петровский был участником праворадикальной антимигрантской группы «Солдаты Одина». Также Петровский находится под санкциями Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Минфин США в обоснованиях называл «Русич» неонацистской военизированной группировкой, которая участвовала в конфликте в Донбассе в 2014 и 2015 году и в спецоперации на Украине. Также его подозревают в связях с ЧВК «Вагнер». Власти Украины добиваются экстрадиции Петровского, обвиняя в совершении преступлений на территории страны в 2014–2015 годах.

В Telegram-канале «Русич» пояснили, что мужчина был задержан еще месяц назад.

«Информация до СМИ не доводилась намеренно, в интересах человека и дела», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала GREY ZONE, на момент задержания он был помещен в «Центр содержания мигрантов» в Финляндии.

«Причиной его задержания называется нечто, как „нарушение миграционного законодательства“ шенгенской зоны. После задержания его жена, которая ехала с ним для решения вопросов с учебой и последующим возвращением в Россию (это говорит о том, что выезд был не с целью отдыха или иммиграции), сразу же уведомила об этом российское консульство, как его и уведомила финская сторона», — сообщают авторы канала.

Также отмечается, что Петровский может быть приговорен к 15 годам лишения свободы, если его депортируют на Украину.

«Грозит экстрадиция на Украину или напрямую, или через третью страну по фиктивно созданному уголовному делопроизводству. Экстрадиция на Украину — это равнозначно 15–20 годам, а то и пожизненному сроку», — информирует GREY ZONE.

Как отреагировали в российском посольстве

Сотрудники посольства России в Финляндии направили властям страны запрос на проведение встречи с задержанным Петровским, однако ответа не последовало.

«Консульский отдел посольства находится в контакте с адвокатом и родственниками задержанного, принимает необходимые меры для оказания консульской помощи», — рассказали дипломаты.

Что за ДШРГ «Русич» и чем она занимается

Отряд добровольцев-россиян, известный как диверсионно-штурмовая разведывательная группа «Русич», с 2014 года участвует в боях против ВСУ на стороне ЛНР. Эмблемой бойцов является правосторонний коловрат — восьмилучевая свастика, распространенная в русском неонацизме, национализме и славянском неоязычестве, где считается главным древнеславянским или арийским символом солнца. ДШРГ не входит в состав ВС РФ.

Возглавляет «Русич» уроженец Петербурга Алексей Мильчаков. Летом 2014 года он приехал в Луганск, где возглавил добровольческую группу, собранную по идеологическому признаку. Наиболее известный бой с участием ДШРГ «Русич» — атака из засады на украинский добровольческий батальон у поселка Цветные Пески 5 сентября 2014 года.

22 марта 2015 года Мильчаков принимал участие в Международном русском консервативном форуме (собрании крайне правых и консервативных активистов со всего мира), проходившем в Санкт-Петербурге. Вскоре, в середине лета 2015 года, «Русич» объявил об уходе из Донбасса, а впоследствии был замечен в Сирии.

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