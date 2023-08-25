Дипломаты потребовали встречи с задержанным в Финляндии россиянином Посольство России направило Хельсинки запрос о встрече с Яном Петровским

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Сотрудники посольства России в Финляндии направили властям страны запрос на проведение встречи с задержанным гражданином РФ Яном Петровским, рассказали ТАСС в дипмиссии. По словам дипломатов, ответа от финской стороны пока нет.

Консульский отдел посольства находится в контакте с адвокатом и родственниками задержанного, принимает необходимые меры для оказания консульской помощи, — заверили дипломаты.

О задержании Яна Петровского, одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич», стало известно 25 августа, хотя члены данной организации утверждают, что это произошло еще месяц назад. Украинские власти добиваются экстрадиции россиянина, обвиняя его в совершении «террористических преступлений», поскольку ДШРГ принимала участие в боевых действиях в Донбассе в 2014-2015 годах.

По данным СМИ, Петровский находится в тюрьме. В ближайшее время финский суд будет решать вопрос о продлении ему срока ареста на время, необходимое для принятия решения по экстрадиции. По некоторым данным, до приезда в Финляндию Петровский был депортирован из Норвегии за обвинение властей в политическом преследовании.