Появились подробности о задержанном в Финляндии лидере «Русича» «Иди и смотри»: задержанного в Финляндии Петровского отправили в тюрьму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гражданин России Ян Петровский, задержанный в Финляндии, арестован и находится в тюрьме, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники. Власти Украины добиваются его экстрадиции, обвиняя в совершении преступлений на территории страны в 2014–2015 годах. Он является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич».

Российское посольство направило финской стороне запрос на встречу с задержанным. Уездный суд финской области Восточная Уусимаа в ближайшее время будет рассматривать вопрос о продлении содержания Петровского под стражей на время, необходимое для вынесения решения по экстрадиции россиянина, пишет «Фонтанка».

По сведениям издания, Петровский известен также под именем Воислав Торден. До приезда в Финляндию он работал татуировщиком в норвежском Осло, но был депортирован после того, как обвинил власти страны в политическом преследовании. Сам Петровский утверждает, что не нарушал законов ни в Норвегии, ни в России.

«Фонтанка» также сообщала, что Петровский — участник ультраправых движений Норвегии, стал известен позированием на фоне тел украинских военных и был объявлен в розыск военной прокуратурой Украины.

Ранее сообщалось, что Петровский является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич», которая с 2014 года принимала участие в боевых действиях в Донбассе. О задержании Петровского стало известно сегодня, но члены «Русича» утверждают, что это произошло еще месяц назад.