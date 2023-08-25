В Финляндии задержали одного из лидеров разведгруппы «Русич»

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В Финляндии силовики задержали гражданина России, одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич» Яна Петровского, сообщает местный телеканал MTV3. Киев добивается экстрадиции россиянина на Украину. Группа «Русич» принимала участие в боевых действиях на территории Донбасса еще в 2014–2015 годах.

По информации финского телеканала, Петровского подозревают в совершении «террористических преступлений». Кроме того, в ЕС предполагают, что он может быть связан с ЧВК «Вагнер». Дело о задержании россиянина рассмотрят уже сегодня в окружном суде региона Итя-Уусимаа.

В Финляндии арестован один из руководителей «Русича». Он находится под стражей. Ян Игоревич Петровский, задержанный в Финляндии, находится под санкциями ЕС и США, — рассказали журналисты.

Сами члены «Русича» в Telegram-канале сообщили, что мужчина был задержан уже месяц назад.

В 2022 году депутат Госдумы Анатолий Вассерман обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении подразделения. Он считает, что «Русич» может быть причастен к военным преступлениям. Его руководство, в частности глава отряда Алексей Мильчаков с позывным Серб, открыто называли себя нацистами. Эмблемой ДШРГ является правосторонний коловрат — восьмилучевая свастика.