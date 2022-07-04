«Этих же тварей один раз уже изгоняли с Донбасса. Зачем вернули?» Депутат Госдумы Вассерман подал в СК заявление на ДШРГ «Русич», воюющую за ЛНР

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Не секрет, что в боях на территории Донбасса принимали участие люди, открыто идентифицирующие себя как нацисты. При этом такие воевали и против Украины. Самый известный — Алексей Мильчаков, возглавляющий диверсионно-штурмовую разведывательную группу «Русич». Она не является частью Вооружённых сил России, но активно проявляла себя ещё в 2014 году, воюя на стороне Луганской народной республики. Сейчас, как сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман, «Русич» вновь участвует в боях. Вассерман, являющийся активным сторонником специальной военной операции, обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении подразделения. Он считает, что «Русич» может быть причастен к военным преступлениям.

«Смерть должна становиться облегчением»

Мой помощник Роман Олегович Носиков обеспокоен действиями на территории Донбасса (формально на стороне Российской Федерации) некоей «ДШРГ Русич», возглавляемой Алексеем Юрьевичем Мильчаковым. В частности, сообщение «Русича» об убийстве пленного имеет признаки военного преступления, — написал Анатолий Вассерман в своих обращениях (есть в распоряжении NEWS.ru) на имя главы СК Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова.

Упомянутый Роман Носиков известен как журналист из Москвы, обозреватель издания РИА ФАН. Как объяснил в разговоре с NEWS.ru сам Вассерман, его помощник достаточно давно изучает деятельность «Русича» и обратил внимание на публикации на связанных с этим подразделением ресурсах.

19 июня Telegram-канал «ДШРГ Русич» опубликовал запись, начинающуюся словами (орфография сохранена):

Касательно пленных. В живых в плен брать никого нельзя, при взятии после допроса — смерть и если нет времени, то быстрая, а если есть время... Смерть должна становится облегчением для врага, а не наказанием.

Далее в этом посте автор рассуждает, что если пленных не убить, то потом их обменяют и они вернутся в строй, а «это надо исключить». Кроме того, по мнению автора, это вызовет ответное ожесточение у украинских военных, а значит, солдаты со стороны ЛДНР будут бояться мести и пыток и не станут сдаваться ВСУ, предпочитая смерть в бою.

Кстати, нет смысла возвращать просто так тела ****** (украинцев. — NEWS.ru) если нет тел наших для обмена. Пусть родня их выкупает, а вырученные деньги идут на покупку снаряжения, тепловизоров, БПЛА, помощь раненым и.т.д. И все разговоры про «честь» и «мы не такие» хорошо говорить с дивана, — завершает автор поста.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В следующей публикации на канале размещена фотография лежащего на земле тела в камуфляжной форме с огнестрельным ранением головы и растекающейся вокруг лужей крови. Делающий фотографию человек держит в руках автомат. Судя по неестественному цвету крови, фото может быть постановочным.

Роман Носиков репостнул эту запись у себя на канале, с комментарием:

Этих же тварей один раз уже изгоняли с Донбасса. Зачем вернули?

Он также добавил что место «Русича» в тюрьме, а не на фронте. Вскоре последовало обращение в правоохранительные органы депутата Вассермана, чьим помощником работает Носиков.

Основанием стала публикация «Русича» об убитом ими пленном, — подтвердил депутат в разговоре с NEWS.ru. — Если их мотивы — это субъективно, то по крайней мере убитый ими пленный — это вполне объективное преступление. И если это сообщение подтвердится, то надо разбираться с этими деятелями.

Вассерман добавил, что, по его мнению, есть обстоятельства, при которых пленных приходится убивать, — например при прорыве из окружения. Но в данном случае речи об этом нет. При этом депутат отметил, что его дело — обратиться в органы, а правовую оценку действиям членов отряда должны давать специалисты.



Канал «ДШРГ Русич» ответил на это записью, где не упомянул Вассермана, но раскритиковал самого Носикова:

Думаем СК будет интересно разобраться с этим персонажем (у которого нет даже депутатской неприкосновенности) в связи с распространением фейков про нас. Так как мы участники СВО.

Далее автор канала опровергает слова Носикова, что «Русич» был изгнан из Донбасса в 2014 году, заявив, что отряд находился там и в 2015-м, а «в реальности решение приняло подразделение в связи с окончанием активной фазы БД», и «проблем у нас не было».

Эти мелкие пакости не помешают отдохнувшему, разросшемуся и доэкипированному подразделению в ближайшее время вернуться в зону проведения СВО, — утверждает канал.

Судя по публикациям канала «ДШРГ Русич» и дружественного ему «Говорит ТопаZ», подразделение с начала спецоперации снова принимает участие в боях на территории Украины. Анатолий Вассерман отметил, что поскольку члены отряда являются гражданами России, оценка их деятельности на территории других государств вполне относится к компетенции российских правоохранительных органов.

Фото: Shutterstock

«Можно и руку вскинуть»

Отряд добровольцев-россиян, известный как диверсионно-штурмовая разведывательная группа «Русич», с 2014 года участвует в боях против ВСУ на стороне ЛНР. Его руководство, в частности глава отряда Алексей Мильчаков с позывным Серб, и члены подразделения открыто называли себя нацистами. Эмблемой «Русича» является правосторонний коловрат — восьмилучевая свастика, распространённая в русском неонацизме, национализме и славянском неоязычестве, где считается главным древнеславянским или арийским символом солнца.

Возглавляет «Русич» уроженец Петербурга Алексей Мильчаков. В 2011 году разразился скандал вокруг фотографий, выложенных во «ВКонтакте», на которых запечатлена расправа над щенком. На снимках человек, похожий на Мильчакова, сначала убил животное, затем отрезал ему голову и якобы съел. Доследственная проверка, начатая после того, как эти фотографии попали в СМИ, насколько известно, к результатам не привела. В дальнейшем Мильчаков проходил срочную службу в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

Летом 2014 года Мильчаков приехал в Луганск, где возглавил добровольческую группу, собранную по идеологическому признаку. Наиболее известный бой с участием ДШРГ «Русич» — атака из засады на украинский добровольческий батальон «Айдар» у посёлка Цветные Пески 5 сентября 2014 года. А уже 22 марта 2015 года Мильчаков принимал участие в Международном русском консервативном форуме (собрании крайне правых и консервативных активистов со всего мира), проходившем в Санкт-Петербурге.

Вскоре, в середине лета 2015 года, «Русич» объявил об уходе из Донбасса, а впоследствии засветился в Сирии. «Фонтанка» писала, что нашла фотографии Мильчакова в составе так называемой группы Вагнера во время её нахождения в сирийской провинции Хомс.

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Свои убеждения глава «Русича» никогда не скрывал.

Я прямо говорю, я нацист. Можно и руку вскинуть, — говорил он в интервью Егору Просвирину, опубликованном 26 декабря 2020 года.

Как стал нацистом, так и остался. И хотя прибился вроде бы к нашему берегу, но по-прежнему берегов не знает и беспредельничает, — ответил Вассерман на вопрос NEWS.ru по поводу его отношения к взглядам Мильчакова и политической ориентации его подразделения. — Это крайне неприятно, поскольку по нему будут судить о нас. Сам Мильчаков заявлял, что с нацизмом должен бороться тот, кто знает, что это такое.

Вассерман отметил, что ему эти «идеологические основания» совершенно чужды, однако в его заявлении в СК и Генпрокуратуру речь идёт не об идеологии, а о конкретном деянии.

Насколько я могу судить, руководство специальной военной операции просто игнорировало теорию, которой придерживается «Русич», исходя из того, что его практическая деятельность — в наших интересах, — пояснил депутат Госдумы в разговоре с NEWS.ru, выразив надежду, что в ближайшее время отношение к «Русичу» изменится.

Как писал NEWS.ru, в апреле 2020 года Госдепартамент США внёс в список террористических организаций Русское имперское движение (РИД), потребовав от России закрыть подконтрольные организации тренировочные лагеря. Было объявлено, что впервые к террористам отнесена группировка, «пропагандирующая превосходство белой расы». Правда, в её программе ничего об этом нет. Движение выступает за возвращение в России монархической формы правления и отстаивает «традиционные» христианские ценности. Подразделение сторонников РИД поучаствовало в военном конфликте на юго-востоке Украины на стороне ЛДНР. Кроме этого, организация поддерживает тесные контакты с националистическими движениями Запада, а власти Швеции считают, что на тренировочных базах православных консерваторов проходили обучение местные неонацисты, осуждённые за серию взрывов.