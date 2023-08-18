Люди важнее политики: Финляндия и Эстония помогли трем российским самолетам

Фото: vk.com/nord_wind_airlines

На днях Финляндия и Эстония разрешили трём российским самолетам пересечь свои воздушные границы из-за грозы. Полет продолжался около 10 минут. Нештатной ситуации удалось избежать. Пришлось перечитывать несколько раз, чтобы, наконец, понять смысл заголовков. Точнее — поверить своим глазам.

Как же нас приучили к всеобщей ненависти, лжи, санкциям. Мы закалились в этом безумном и несправедливом мире. И вот маленький шаг навстречу. Его значение не стоит переоценивать, ибо ничто не изменилось в глобальном противостоянии нашей державы с коллективным Западом и НАТО. И всё-таки...

27 февраля 2022 года страны ЕС закрыли своё небо для полётов российских воздушных судов в ответ на начало РФ специальной военной операции на Украине. Российские власти ответили «зеркально», ограничив полёты над нашей территорией для воздушных судов 36 стран. В итоге и наши суда перестали летать в Европу, и мы отказались принимать у себя европейских авиаперевозчиков. Запрет этот соблюдается уже полтора года. За это время изменились маршруты авиалайнеров, расстояния увеличились, а также расход топлива и цены на билеты. Неутомимые путешественники отработали изнурительные маршруты с пересадками и стыковочными рейсами, чтобы оказаться где-нибудь на Адриатике или Коста-дель-Соль.

Установленных правил о запрете полётов «в чужом небе» придерживались и три российских воздушных судна авиакомпаний: «Россия» (Санкт-Петербург — Калининград), «Уральские авиалинии» (Калининград — Москва) и «Северный ветер» (Калининград — Самара). Однако во время полета их «накрыла» сильная гроза. На время был полностью перекрыт единственный коридор для пролета в Калининград над нейтральными водами. Командиры авиалайнеров решили не подвергать опасности суда.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэронавигационные службы Финляндии и Эстонии совместно с региональным центром Единой системы организации воздушного движения России быстро договорились о возможности захода наших самолетов в воздушные пространства этих государств. Диспетчеры сработали быстро и профессионально.

Казалось бы, ничего необычного. Следуя должностной инструкции, диспетчер не должен препятствовать судну, которое обходит опасное метеоявление, будь то гроза или сильная турбулентность.

И всё-таки, учитывая политическую обстановку, введенные санкции в отношении российских авиаперевозчиков, некий психологический прессинг, связанный с негативом в отношении РФ, перед диспетчерами стоял выбор.

И они его сделали, поставив на одну чашу весов всё вышеперечисленное, а на другую — профессиональную честь, как бы высокопарно это не звучало.

Росавиация поблагодарила руководство авиаслужб Финляндии и Эстонии за оказанное содействие и заверила, что российская сторона готова обеспечивать безопасное воздушное движение самолетов иностранных государств в воздушном пространстве РФ в случае необходимости.

В этом поступке финских и эстонских диспетчеров вряд ли стоит искать ростки перелома во взаимоотношениях между западным миром и Россией. Даже не стоит ожидать, что скоро «растает лёд» в отношении с финскими и эстонскими соседями. Просто иногда впереди политиков оказываются простые нормальные люди. Что значит нормальные? А разве ежедневно мы не получаем всё больше подтверждений того, что мир сошел с ума? Открытое возрождение нацизма, легализация наркотиков, половая вакханалия, ложь, информационный беспредел.

Так что этот поступок нам дорог, поскольку заставляет верить, что нет абсолютного зла. И что здравый смысл еще не побеждён.

В сентябре мы обязательно вспомним, как 40 лет назад простой советский офицер — подполковник советских Войск ПВО Станислав Петров — предотвратил ядерный армагеддон и спас сотни миллионов жизней.

26 сентября 1983 года Петров работал в советском центре управления, когда сработала система предупреждения о серии приближающихся американских ядерных ракет. Но вместо того, чтобы выполнить приказ и нанести контрудар по США, Петров выжидал, пока не получил отчетов операторов спутниковых радаров. И выяснилось, что предупреждение было ошибкой. Герой? Да! Человеческий фактор? Разумеется!