Финляндия и Эстония помогли трем российским самолетам: почему это удивляет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финляндия и Эстония из-за непогоды пустили в свое воздушное пространство три российских самолета, которые направлялись в Калининград и из него, сообщили в Росавиации. Почему это решение удивляет и можно ли летать над Украиной?

«17 августа 2023 года три воздушных судна российских авиакомпаний „Россия“, „Уральские авиалинии“ и „Северный ветер“, выполняя полеты над нейтральными водами в/из Калининграда, в связи со сложными погодными условиями и грозой были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии», — заявили в Росавиации.

Сообщается, что аэронавигационные службы России, Финляндии и Эстонии обеспечили безопасное обслуживание воздушных судов. Росавиация поблагодарила Хельсинки и Таллин за содействие.

Почему Финляндии и Эстония могли не пустить российские самолеты

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 февраля 2022 года заявила, что все страны Евросоюза на фоне спецоперации на Украине закроют свое воздушное пространство для пассажирских рейсов и частных джетов из РФ.

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских [самолетов]. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», — отметила она.

В итоге воздушное пространство для российских самолетов закрыли Эстония, Франция, Германия, Норвегия, Латвия, Литва, Словения, Испания, Финляндия, Греция, Швеция, Италия, Португалия, Исландия и многие другие. Решение ЕС поддержала Канада, а также Япония.

В ответ РФ запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций. Министр транспорта Виталий Савельев объяснил, что Москва не хотела вводить ограничения для зарубежных перевозчиков. По его словам, «решения авиационных властей западных стран вынудили Россию принять „зеркальные“ меры по отношению к ним».

«В условиях действующих ограничений мы с коллегами из других ведомств принимаем все необходимые меры, направленные на возвращение граждан России из-за рубежа, а также на поддержание мобильности и повышение доступности авиаперевозок, в том числе во внутрироссийском сообщении», — добавил министр.

Центральная криминальная полиция Финляндии 4 апреля 2022 года заявила, что четыре российских пассажирских самолета нарушили воздушное пространство страны. По данным ведомства, они пересекли границу недалеко от побережья города Ловииса в Финском заливе, при этом разрешения на это пилоты не получили.

«Все четыре нарушения воздушного пространства длились около двух минут», — заявили в полиции.

Летают ли пассажирские самолеты над Украиной после начала СВО

Журналисты портала NRK 14 августа 2023 года написали, что пассажирский самолет пролетел через пространство Украины впервые после начала российской спецоперации. По данным источника, воздушное судно принадлежало турецкой авиакомпании BBN Airlines. Перевозчик отметил, что 25 июля чартерный самолет Airbus A320-200, следовавший из Осло в Анталью, отклонился от первоначального маршрута из-за надвигавшейся бури и оказался в закрытом небе над украинской территорией. На борту лайнера могло находиться до 180 человек.

«Мы понимаем озабоченность, которую вызывает инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры для предотвращения подобных инцидентов», — пообещали в компании.

Самолет «Катарских авиалиний» Доха — Монреаль 8 марта 2022 года мог направиться в сторону Одессы. Об этом свидетельствовали данные сервиса Flightradar24. Однако затем появилась информация, что указанная траектория движения самолета могла отображаться некорректно.

Сообщалось, что движение рейса над Черным морем и Крымом отображается пунктирной линией. По этой причине схема полета может быть некорректной и на самом деле самолет находится в другом месте. Позднее Flightradar24 показал, что борт пролетает над территорией Турции.

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