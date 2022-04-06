Финляндия заявила о нарушении воздушных границ российскими самолётами

Четыре российских пассажирских самолёта нарушили воздушное пространство Финляндии, заявила центральная криминальная полиция страны, пишет РИА Новости. По данным ведомства, они пересекли воздушную границу недалеко от побережья города Ловииса в Финском заливе, при этом разрешения на это они не получили.

Все четыре нарушения воздушного пространства длились около двух минут, — рассказали в полиции.

На данный момент обвинение не вынесено, но существует вероятность, что самолёты нарушили санкции ЕС, которые введены против России. Полиция ведёт расследование совместно с Силами обороны и пограничной службой Финляндии.

27 февраля Евросоюз запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов. В ответ Москва запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций. Среди них Эстония, Франция, Германия, Норвегия, Латвия, Литва, Словения, Испания, Финляндия, Греция, Швеция, Италия, Португалия, Исландия и многие другие. В итоге решение поддержала почти вся Европа и Канада, а также Япония.

При этом зарубежные перевозчики каждую неделю расходуют более $37,5 млн на облёт воздушного пространства России. Иностранные авиакомпании были вынуждены повысить цены на билеты и перевозку грузов.