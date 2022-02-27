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ЕС полностью закроет воздушное пространство союза для России

19:37, 27 февраля 2022
ЕС полностью закроет воздушное пространство союза для России Урсула фон дер Ляйен Фото: EU
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В Евросоюзе приняли решение о полном закрытии воздушного пространства союза для России. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 27 февраля, на пресс-конференции в Брюсселе. При этом воздушное пространство ЕС будет закрыто как для пассажирских рейсов из России, так и для частных джетов, передаёт РИА Новости.

Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских [самолётов]. Мы вводим запрет на все самолёты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолёты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС, — сказала председатель Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен уточнила, что запрет распространяется и на частные джеты.

Ранним утром 27 февраля глава Европейской комиссии заявила о новых «персональных» санкциях против России из-за её спецоперации на Украине. Она отметила, что в Европе собираются лишить российских «олигархов» возможности использовать свои международные финансовые активы.

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