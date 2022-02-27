ЕС полностью закроет воздушное пространство союза для России

В Евросоюзе приняли решение о полном закрытии воздушного пространства союза для России. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 27 февраля, на пресс-конференции в Брюсселе. При этом воздушное пространство ЕС будет закрыто как для пассажирских рейсов из России, так и для частных джетов, передаёт РИА Новости.
Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских [самолётов]. Мы вводим запрет на все самолёты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолёты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС, — сказала председатель Еврокомиссии.
Урсула фон дер Ляйен уточнила, что запрет распространяется и на частные джеты.
Ранним утром 27 февраля глава Европейской комиссии заявила о новых «персональных» санкциях против России из-за её спецоперации на Украине. Она отметила, что в Европе собираются лишить российских «олигархов» возможности использовать свои международные финансовые активы.