Финляндия и Эстония разрешили пересечь границы трем самолетам из России Три российских самолета пересекли границы Финляндии и Эстонии из-за грозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финляндия и Эстония разрешили пересечь свои воздушные границы трем самолетам авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный Ветер» (Nord Wind), летевшим в Калининград или из него. В Росавиации ТАСС сообщили, что это произошло в связи со сложными погодными условиями и грозой

17 августа 2023 года три воздушных судна российских авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный ветер», выполняя полеты над нейтральными водами в/из Калининграда, в связи с сложными погодными условиями и грозой были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии, — отметили в Росавиации.

Как отметили в ведомстве, аэронавигационные службы России, Финляндии и Эстонии обеспечили безопасное обслуживание российских воздушных судов.

Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пассажирский чартерный самолет Airbus A320-200 авиакомпании BBN Airlines пролетел по маршруту из Осло в Анталью через территорию Украины, войдя в бесполетную зону над страной. Пилоты из-за непогоды вынуждены были изменить маршрут и отклонились от первоначального пути, войдя в воздушное пространство Украины.