Пассажирский самолет пролетел через Украину впервые с начала СВО NRK: через Украину впервые с начала СВО пролетел пассажирский самолет

Фото: bbnairlines.aero

Пассажирский чартерный самолет Airbus A320-200 авиакомпании BBN Airlines пролетел по маршруту из Осло в Анталью через территорию Украины, войдя в бесполетную зону над страной, сообщает NRK. Отмечается, что инцидент произошел 25 июля.

Как стало известно, пилоты из-за непогоды вынуждены были изменить маршрут и отклонились от первоначального пути, войдя в воздушное пространство Украины. Это зафиксировал сервис Flightradar24.

Мы понимаем озабоченность, которую вызывает инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры для предотвращения подобных случаев, — заявили в авиакомпании.

17 ноября 2022 года суд в Гааге пришел к выводу, что самолет Boeing рейса МН17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, находившимся под контролем ДНР. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии вынесли вердикт, что самолет сбили из установки, принадлежащей 53-й ракетной бригаде. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не может принять результаты расследований, так как Москва не принимала участия в разбирательстве.