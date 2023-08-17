Российским перевозчикам грозит отключение от авиационного аналога SWIFT Российские авиакомпании могут отключить от системы SITA

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Российские авиакомпании могут отключить от самого распространенного инструмента для обмена информацией в сфере гражданской авиации — каналов SITA, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Эти каналы называют авиационным аналогом SWIFT. Отключение также грозит иностранным перевозчикам, совершающим перелеты в Россию.

Из-за отключения, запланированного на конец сентября, российские перевозчики больше не смогут передавать через шлюзы SITA данные о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов, — объяснили собеседники издания.

Министерство транспорта России прокомментировало данную ситуацию, заявив, что специалисты ведомства в курсе сложившейся ситуации. По словам представителей министерства, этот вопрос уже решен с большинством государств, ведутся переговоры с авиационными властями других стран мира. Предполагается, что в ведомстве могут организовать альтернативный канал связи.

Как сообщалось ранее, российские авиакомпании могут получить первую партию среднемагистральных самолетов МС-21 уже в 2024 году. По словам генерального директора ПАО «Яковлев» Андрея Богинского, речь идет о передаче шести пассажирских самолетов.