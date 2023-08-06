Стало известно, когда авиакомпаниям передадут первые самолеты МС-21 ПАО «Яковлев» передаст авиакомпаниям первую партию МС-21 в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолет МС-21

Первая партия новых среднемагистральных пассажирских самолетов будет передана российским авиакомпаниям уже в конце 2024 года, сообщил гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский в комментарии телеканалу «Звезда». По его словам, речь идет о шести машинах, однако в дальнейшем производство будет расширяться.

В 2024 году мы должны поставить в авиакомпании первые шесть самолетов МС-21. В нашем понимании, это конец 24-го — начало 25-го года, — рассказал Богинский.

Он отметил, что сейчас у компании амбициозные планы по производству самолетов МС-21. Предполагается, что в год будет выпускаться до 72 машин.

МС-21 совершил первый полет в 2017 году. Производством самолетов занимается Иркутский авиационный завод, который является дочерней компанией ПАО «Яковлев».

Ранее появлялись сведения о том, что МС-21 может оказаться дороже французских Airbus A320 или американских Boeing 737-800, хотя и предполагался в качестве конкурента этим самолетам. Авиаконструктор Вадим Лукашевич допускает такую ситуацию, ведь в условиях санкций машина станет монополистом на российском рынке. Авиакомпаниям придется принять условия производителя, что закономерно приведет к повышению стоимости билетов.