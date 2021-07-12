Самолёт «Катарских авиалиний» Доха — Монреаль мог пролететь над Украиной

Самолёт «Катарских авиалиний» Доха — Монреаль мог пролететь над Крымом и направиться в закрытый для гражданской авиации сегмент полётов над Украиной в районе Одессы, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Однако немногим позже появилась информация, что указанная схема движения самолёта может отображаться некорректно.

Сообщается, что движение рейса над Чёрным морем и Крымом отображается пунктирной линией. По этой причине схема полёта может быть некорректной и на самом деле самолёт находится в другом месте.

Позднее Flightradar24 показал, что борт пролетает над территорией Турции.

27 февраля ЕС запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов. В ответ Москва запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций.