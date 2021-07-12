Самолёт «Катарских авиалиний» Доха — Монреаль мог пролететь над Украиной

Самолёт «Катарских авиалиний» Доха — Монреаль мог пролететь над Крымом и направиться в закрытый для гражданской авиации сегмент полётов над Украиной в районе Одессы, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Однако немногим позже появилась информация, что указанная схема движения самолёта может отображаться некорректно.
Сообщается, что движение рейса над Чёрным морем и Крымом
Позднее Flightradar24 показал, что борт пролетает над территорией Турции.
27 февраля ЕС запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов. В ответ Москва запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций.