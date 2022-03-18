Зарубежные авиакомпании еженедельно тратят более $37,5 млн на облёт России

Зарубежные перевозчики каждую неделю расходуют более $37,5 млн на облёт воздушного пространства России, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. В ведомстве уточнили, что иностранные авиакомпании были вынуждены повысить цены на билеты и перевозку грузов.

По оценкам, дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия и т.д.) в условиях ограничения на использование воздушного пространства РФ составляют более $37,5 млн еженедельно. Как следствие, это влечёт за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, что неизбежно ложится на пассажиров и грузоотправителей, — сказано в пресс-релизе ведомства.

Министр транспорта Виталий Савельев уточнил, что российская сторона не была заинтересована в закрытии воздушного пространства для зарубежных перевозчиков. Он добавил, что «решения авиационных властей западных стран вынудили Россию принять „зеркальные“ меры по отношению к ним».

В условиях действующих ограничений мы с коллегами из других ведомств принимаем все необходимые меры, направленные на возвращение граждан России из-за рубежа, а также на поддержание мобильности и повышение доступности авиаперевозок, в том числе во внутрироссийском сообщении, — уточнил министр.

27 февраля Евросоюз запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов. В ответ Москва запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций.

Аэропорты на юге России останутся закрытыми до 03:45 мск 26 марта, сообщили в пресс-службе компании «Аэродинамика», которая управляет аэропортами Краснодара, Анапы и Сочи. До этого о продлении запрета на перелёты гражданских судов в воздушном пространстве на юге России сообщил источник в Минтрансе.