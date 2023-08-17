Работу аэропорта Франкфурта-на-Майне парализовало на два часа из-за ливня

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Pres

Проливной дождь во Франкфурте-на-Майне вынудил руководство местного аэропорта приостановить наземное обслуживание, сообщает издание Frankfurter Neue Presse. По его данным, работу воздушной гавани парализовало примерно на два часа, около 34 самолетов не смогли вылететь из аэропорта.

Отмечается, что всего было отменено около 70 рейсов, еще 23 рейса были перенаправлены в другие аэропорты Германии. Предполагается, что из-за непогоды пострадали свыше тысячи пассажиров аэропорта Франкфурта-на-Майне. Сама воздушная гавань также пострадала из-за непогоды. По словам представителей аэропорта, проливной дождь привел к частичному подтоплению взлетно-посадочной полосы.

Непогода обрушилась не только на Франкфурт-на-Майне, но и на другие города и регионы Германии. Сильнее всего пострадали Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц и Тюрингия, где из-за ливней полностью затопило подвалы в частных домах. Для ликвидации последствий ливней были задействованы сотни сотрудников экстренных служб, в том числе полицейские и пожарные.

Синоптик Татьяна Позднякова ранее заявила, что Дальнему Востоку угрожает новый тайфун. По ее словам, срок жизни урагана составляет до двух недель. Помимо России, он также обрушится и на регионы Японии.