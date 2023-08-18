Аннулировали визу и депортировали: почему из Норвегии выгоняют россиян

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Петербуржцу и его семье в Норвегии аннулировали финские шенгенские визы после беседы с полицейскими недалеко от города Тронхейм, сообщается в Telegram-канале «Ну че, народ, погнали». Что известно об инциденте и были ли похожие случаи?

Что произошло с семьей петербуржца в Норвегии

Житель Санкт-Петербурга Александр объяснил, что 15 августа полицейские остановили его автомобиль с российскими номерами на трассе по пути в Тронхейм. Сотрудники правоохранительных органов задали вопросы россиянину, уточнив информацию о предыдущих путешествиях в Европу.

Сообщается, что Александр сразу рассказал о своих планах. Он ездил встретиться с родственниками в Дании и Германии, а в прошлом году отправился в ФРГ из Финляндии на пароме. Полицейские оказались сотрудниками погранконтроля из расположенного неподалеку аэропорта — составили рапорт, завели дело и передали в иммиграционную службу.

Отмечается, что Александра обвинили в нарушении первого абзаца статьи 34 визового кодекса. При подаче заявки на финскую визу он указывал целью поездки туризм в Финляндии, а вместо этого в первый свой визит отправился в ФРГ, что не соответствует заявленной цели.

По словам россиянина, сотрудники правоохранительных органов исказили его показания, потому что в 2022 году он провел почти три недели в Финляндии. Через некоторое время пришло решение иммиграционной службы, где говорилось, что визы всей семьи аннулированы, а также им необходимо покинуть Норвегию.

В российском консульстве ему посоветовали обратиться к юристам и держать в курсе ситуации.

Что произошло с россиянкой, которую зимой 2023 года выгнали из Норвегии

24 января в СМИ распространилась информация о том, что российскую туристку, отдыхавшую в Норвегии, лишили визы и выдворили из страны. Об этом сообщил портал TourDom.

Россиянка приехала в Осло к своему знакомому по греческому полугодовому мультишенгену. Спустя некоторое время сотрудники полиции остановили ее на улице для проверки документов.

«Пригласили проехать в полицейский участок. Там допросили и составили протокол. Сказали, что использование визы с моей стороны неправомерно. Уточнили адрес пребывания, забрали паспорт и отпустили, сказав ждать решения иммиграционной службы», — рассказала она.

Через неделю ей заявили, что ведомство приняло решение о депортации, потому что было нарушено правило первого въезда по визе.

«На следующее утро после этого за мной заехали и увезли в аэропорт. Здесь вернули паспорт, посадили на самолет до Киркенеса. После перелета снова встретили и довезли до российской границы. Визу аннулировали, дали бумагу, в которой говорится, что не совершила преступление и неопасна для общества», — поделилась туристка своей историей.

В каком состоянии сейчас находятся отношения Норвегии и РФ

3 августа 2023 года Россия включила Норвегию в перечень государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.

«В перечне, утверждаемом правительством, помимо названий стран указывается количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран, их консульские учреждения, представительства госорганов и госучреждений могут заключать трудовые договоры. Так, согласно новому распоряжению, за Норвегией закреплен лимит в 27 человек», — говорится в документе, размещенном на сайте кабмина.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в комментарии «Радио 1» объяснил, что Норвегия была и остается ближайшим союзником США и отсюда их политика, которая была явно антироссийской, никаких дружеских шагов со стороны этого государства не было.

«Наоборот, были мелкие пакости. И сегодняшнее решение подводит черту», — резюмировал он.

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