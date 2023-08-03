В Совфеде объяснили, почему Норвегию отнесли к недружественным странам Сенатор Климов: Норвегию отнесли к недружественным странам из-за антироссийской политики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России причислило Норвегию к недружественным странам из-за антироссийской политики, пояснил заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов. Комментируя ситуацию «Радио 1», сенатор подчеркнул, что никаких шагов, которые могли наладить отношения с Россией, со стороны этого государства предпринято не было.

Норвегия была и остается ближайшим союзником США, и отсюда их политика, которая была явно антироссийской, никаких дружеских шагов со стороны этого государства не было. Наоборот, были мелкие пакости. И сегодняшнее решение подводит черту, — уточнил Климов.

По словам сенатора, данное решение является «закреплением объективной реальности». Он призвал российские компании при желании сотрудничать с Норвегией учитывать данный факт. Климов предположил, что Норвегия может принять ответные меры. Сенатор считает, что это снизит шансы на восстановление отношений в будущем.

У норвежцев есть возможность ухудшить условия нашей работы на том же Шпицбергене, но в нынешней ситуации это не какие-то краеугольные камни, которыми стоит жертвовать. <...> Это точно затруднит восстановление нормальных отношений в дальнейшем, — заключил сенатор.

В России ранее расширили список недружественных стран и включили туда Норвегию. Кроме того, только 27 человек, которые живут на территории России, могут заключать трудовые договоры с дипмиссиями и госучреждениями этой страны.