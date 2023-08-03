Правительство России добавило еще одну страну в список недружественных Правительство РФ включило Норвегию в перечень недружественных государств

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В России расширили список недружественных стран и включили туда Норвегию, сообщается на сайте правительства РФ. Кроме того, только 27 человек, которые живут на территории России, могут заключать трудовые договоры с дипмиссиями и госучреждениями этой страны.

Правительство включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, — говорится в заявлении правительства.

Ранее стало известно, что близким родственникам высокопоставленных российских чиновников могут временно заблокировать выезд в недружественные страны. Соответствующий проект подготовили в ЛДПР. Таким образом, через родственников может быть организовано давление на самих высокопоставленных лиц. Также ограничения могут распространяться на топ-менеджеров государственных корпораций, членов совета директоров ЦБ РФ, ЦИК и прочих.

В то же время возможны и исключения — например, если в недружественную страну потребуется отправиться из-за тяжелой болезни или смерти близкого родственника, на экстренное лечение или для сопровождения заболевшего близкого. Помимо этого, разрешение на выезд может быть оформлено, если родственнику госчиновника понадобится оформить документы для вступления в наследство в соответствии с законами другого государства.