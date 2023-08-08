Норвегия начнет штрафовать компанию Цукерберга на 1 млн крон в день Reuters: норвежский регулятор с 14 августа начнет штрафовать Meta на 1 млн крон в день

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Норвежский регулятор с 14 августа начнет штрафовать американскую компанию Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) на 1 млн норвежских крон в день по причине нарушения конфиденциальности, сообщает Reuters со ссылкой на агентство по защите данных пользователей в Норвегии. Штраф будет взиматься до 3 ноября, после чего может превратиться в постоянный.

Со следующего понедельника начнет действовать ежедневный штраф в размере 1 млн крон, – сообщил глава международного отдела норвежского агентства по защите данных Тобиас Юджин.

О намерении оштрафовать американскую компанию по причине выявленных нарушений конфиденциальности норвежский регулятор объявил 17 июля. Штраф может стать постоянным в том случае, если регулятор направит запрос в Европейский совет по защите данных и тот одобрит решение властей королевства, передает агентство.

Ранее американский предприниматель, владелец соцсети Twitter (X) Илон Маск подтвердил намерение подать иск против корпорации Meta из-за создания приложения Threads, которое позиционируется как основной конкурент Twitter. Отвечая на твит одного из пользователей своей соцсети, Маск подчеркнул, что ничего не имеет против конкуренции, однако тут речь идет о жульничестве.