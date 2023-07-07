Маск подтвердил, что подаст иск против компании Meta

Фото: Thilina Kaluthotage/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский предприниматель, владелец соцсети Twitter подтвердил намерение подать иск против корпорации Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) из-за создания приложения Threads, которое позиционируется как основной конкурент Twitter. Отвечая на твит одного из пользователей своей соцсети, Маск подчеркнул, что ничего не имеет против конкуренции, однако тут речь идет о жульничестве.

Конкуренция — это хорошо, мошенничество — нет, — написал владелец Twitter.

Кроме этого, он отметил, что приложение Threads работает через систему с закрытым исходным кодом, в результате чего манипуляции с информацией, которые видят пользователи, практически невозможно обнаружить.

Пользователи новой соцсети Threads назвали приложение убийцей Twitter. Приложение, которое по функциям похоже на Twitter, за 20 часов скачали 30 млн человек, среди которых мировые звезды, такие как Дженнифер Лопес и Арнольд Шварценеггер. Кроме того, обсуждение Threads заняло первое место в списке самых обсуждаемых тем в Twitter.

Также Threads стало лидером по популярности в российском App Store в день своего официального релиза. Threads возглавило секцию «Топ-чарты» в магазине приложений. Согласно информации, представленной на странице Threads в App Store, приложение было доступно для загрузки с 6 июля.

Эксперт в области технологий Денис Кусков допустил, что успех Threads будет зависеть от количества пользователей и того, как платформа будет продвигаться. По его словам, набрать аудиторию так же важно, как и создать качественную соцсеть. Он уточнил, что среди российских пользователей платформа вряд ли будет пользоваться популярностью в связи с отсутствием открытого доступа к большинству продуктов Meta.