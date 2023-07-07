Threads назвали убийцей Twitter CNN: пользователи Threads назвали приложение убийцей Twitter

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пользователи новой соцсети Threads, разработанной компанией Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), назвали приложение убийцей Twitter, сообщает CNN. Приложение, которое по функциям похоже на Twitter, за 20 часов скачали 30 млн человек, среди которых мировые звезды, такие как Дженнифер Лопес и Арнольд Шварценеггер.

Кроме того, обсуждение Threads заняло первое место в списке самых обсуждаемых тем в Twitter.

Также Threads стало лидером по популярности в российском App Store в день своего официального релиза. Threads возглавило секцию «Топ-чарты» в магазине приложений. Согласно информации, представленной на странице Threads в App Store, приложение было доступно для загрузки с 6 июля.

Ранее эксперт в области технологий Денис Кусков допустил, что успех Threads будет зависеть от количества пользователей и того, как платформа будет продвигаться. По его словам, набрать аудиторию так же важно, как и создать качественную соцсеть. Он уточнил, что среди российских пользователей платформа вряд ли будет пользоваться популярностью в связи с отсутствием открытого доступа к большинству продуктов Meta.