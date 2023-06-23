«Проблем Маску не создаст»: аналитик о новой соцсети Цукерберга Аналитик Муртазин посчитал неконкурентоспособной соцсеть, которую захотел создать Цукерберг

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Марк Цукерберг

Платформа Threads с возможностью публиковать посты до 500 символов, которую в скором времени намерен запустить предприниматель Марк Цукерберг, не создаст проблем владельцу Twitter Илону Маску, таким мнением с журналом «Компания» поделился аналитик Эльдар Муртазин. Он выразил сомнения о конкурентоспособности приложения даже при условии многомиллионной аудитории сервисов корпорации Цукерберга Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Пробы создать конкурента Twitter периодически идут. Но в реальности, как правило, они не выстреливают. Я думаю, что ни Twitter, ни Маску новая соцсеть проблем не создаст, — подчеркнул экономист.

Эксперт в области технологий Денис Кусков отметил, что успех Threads будет зависеть от количества пользователей и того, как платформа будет продвигаться. По его словам, набрать аудиторию так же важно, как и создать качественную соцсеть. Он также уточнил, что среди российских пользователей платформа навряд ли будет пользоваться популярностью в связи с отсутствием открытого доступа к большинству продуктов Meta.

Маск ранее написал в Twitter о желании выяснить отношения с Цукербергом на ринге. Тот, в свою очередь, ответил согласием. Ситуация связана с конфликтом по поводу планов Meta разработать приложение — конкурент Twitter.