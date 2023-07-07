Threads в день запуска стало самым популярным приложение App Store в России Приложение Threads в день запуска стало самым популярным в российском App Store

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Приложение Threads, разработанное компанией Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), стало лидером по популярности в российском App Store в день своего официального релиза. Threads возглавило секцию «Топ-чарты» в магазине приложений.

В четверг Meta представила свою новую платформу для текстовых сообщений, Threads. Новый сервис, по замыслу компании, должен стать конкурентом Twitter, который принадлежит американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску. Через 20 часов после запуска Threads сооснователь Meta Марк Цукерберг объявил, что количество регистраций в сервисе превысило 30 миллионов.

Согласно информации, представленной на странице Threads в App Store, приложение было доступно для загрузки с 6 июля и создано для «обмена мыслями и отслеживания трендов через текстовые сообщения». Threads стало третьим продуктом в наборе сервисов компании Instagram Inc. (деятельность соцсети запрещена в РФ), которая входит в состав Meta, включая одноименную социальную сеть, а также приложение для обработки фотографий Layout.

Ранее эксперт в области технологий Денис Кусков допустил, что успех Threads будет зависеть от количества пользователей и того, как платформа будет продвигаться. По его словам, набрать аудиторию так же важно, как и создать качественную соцсеть. Он уточнил, что среди российских пользователей платформа навряд ли будет пользоваться популярностью в связи с отсутствием открытого доступа к большинству продуктов Meta.