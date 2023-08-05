Какие европейские страны пускают россиян без виз, сколько там стоит отдых

Фото: Martina Katz/imagebroker.com/Global Look Press

Которский залив, провинция Котор, Черногория

Глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов посоветовал россиянам, которые хотят отдохнуть в Европе, посетить Черногорию, так как местные власти не требуют оформлять визу, сообщает URA.RU. В какие еще европейские страны могут свободно попасть жители России?

В какие страны Европы можно попасть без визы

В настоящее время россияне могут попасть без визы в Турцию (можно пребывать 60 дней), Белоруссию (на территории страны можно находиться без визы максимум 90 дней), Боснию и Герцеговину (разрешено находиться максимум 30 дней в рамках каждого 60-дневного периода), Молдову (можно отдыхать 90 дней в рамках каждого 180-дневного периода), Сербию (пребывать разрешено максимум 30 дней) и Черногорию (находиться на территории страны можно 30 дней).

Георгий Мохов советует посетить именно Черногорию, но некоторые проблемы с перелетом все равно возникнут.

«Та же самая Черногория, которая вообще не ввела визовый режим. Это страна, в которую можно сейчас спокойно россиянам полететь, но через перекладные пути, поскольку прямого рейса из РФ туда нет», — пояснил он.

Примерная стоимость путевки в Черногорию категории «все включено» начинается от 100 000 рублей за двоих человек на 7 ночей (согласно данным профильных сайтов). Горящие туры в эту страну могут помочь туристу выиграть в количестве проведенных на курорте дней, но не в стоимости путевки.

Турция летом 2023 года впервые вошла в список дорогих зарубежных направлений для отдыха россиян, подчеркнула исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС. Стоимость десятидневного отдыха на двоих примерно составляет 183 тысячи рублей.

По ее словам, цены на летний отдых за рубежом в 2023 году выросли примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Какие европейские страны выдают визы россиянам

Некоторые страны в 2022 году приостановили или ужесточили оформление виз для россиян. Например, Латвия, Литва, Нидерланды и Финляндия полностью прекратили выдачу виз из-за санкций в отношении России.

Продолжают выдавать туристические визы россиянам Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.

После отмены упрощенного порядка получения визы за нее придется заплатить €80 евро, а для детей в возрасте от 6 до 12 лет — €40 евро. Многократные визы теперь стали выдавать крайне редко, а количество отказов, наоборот, заметно выросло.

При этом спрос среди российских туристов в первом полугодии 2023 года на путешествия в Европу вырос, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Несмотря на отмену упрощенного режима получения виз и увеличения сроков рассмотрения документов, российские туристы выбирают популярные европейские направления. Можно выделить здесь Испанию, Грецию, Италию, Францию, Кипр и другие страны», — сообщил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет эксперта перед поездкой за границу

Финансовый эксперт, инвестор Ксения Аверс в беседе с «Известиями» напомнила, что перед поездкой за границу всегда необходимо иметь при себе наличные средства, потому что в некоторых странах не принимают банковские карты, которые были выпущены российскими банками.

«Обязательно нужно делать медицинскую страховку, международную (так как российские также не принимают, а медицина крайне дорогая). Во многих странах нельзя купить без рецепта лекарства, даже контактные линзы, нужно идти к врачу, а это долго и дорого», — советует Аверс.

Также она объяснила, что лучше путешествовать через турагента, поскольку тогда отдых будет сразу оплачен и продуман.

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