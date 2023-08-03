Какие страны РФ включила в список недружественных государств и почему

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Норвегия включена в перечень недружественных иностранных государств. Об этом говорится на сайте российского правительства. Какие еще страны Москва занесла в список и что это для них значит?

«Правительство включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Решение принято для реализации указа президента РФ от 23 апреля 2021 года «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств», — пишет пресс-служба российского правительства.

С данного момента для норвежской дипмиссии ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на российской территории. Ей установлен лимит в 27 человек, с которыми дипмиссия может заключать трудовые договоры.

Что такое список недружественных стран и для чего нужен

Недружественными для РФ являются государства, в отношении которых Москва применяет специальные меры, предпринятые в ответ на недружественные действия этих стран. Данный перечень составляется правительством РФ. В список входят государства, против которых применяются ответные экономические меры и ответные шаги в сфере работы дипломатических и консульских представительств.

Какие страны находятся в списке недружественных для России государств

Первые недружественные страны были занесены в этот перечень правительством РФ 13 мая 2021 года. Москва включила туда США и Чехию, которые в апреле 2021 года выслали российских дипломатов по обвинению в работе на спецслужбы. Теперь Прага может нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников, находящихся в России, а Вашингтон — ни одного.

Президент РФ Владимир Путин 5 марта 2022 года подписан указ, который зафиксировал временный порядок выплат перед иностранными кредиторами из стран, принявших санкции против Москвы. В соответствии с указом все расчеты с зарубежными кредиторами из недружественных стран должны производиться только в рублях. Под ответные меры попали США, Канада, все члены Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Украина, Черногория, Швейцария, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань. Уже 23 июля 2022 года список дополнили Багамские острова и острова Гернси и Мэн. Правительство России 30 октября того же включило в перечень недружественных стран 11 Британских заморских территорий.

Правительство РФ 20 июля 2022 года утвердило страны, в отношении которых вводятся ответные шаги в сфере работы дипломатических и консульских представительств. Ими оказались Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия. Теперь словенцы и хорваты не смогут нанимать в РФ сотрудников для своих дипучреждений, а для греков, датчан и словаков установлены лимиты — 34, 20 и 16 человек соответственно.

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