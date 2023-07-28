Норвежские олени незаконно напаслись в России почти на 419 млн рублей

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Почти полсотни северных оленей из Норвегии минувшей зимой пересекли границу России и больше двух месяцев паслись на территории заповедника «Пасвик» в Мурманской области, сообщает издание Adresseavisen со ссылкой на iFinnmark. Ущерб от пребывания парнокопытных в национальном парке оценили в 47 млн норвежских крон (порядка 418 млн рублей) и подали иск о компенсации. Глава отдела Управления сельского хозяйства Альты Тоне Францен Сеппола сообщила, что сторона Осло пока не определилась с позицией по этому вопросу.

Мы изначально ставили в приоритет работу по благоустройству и содержанию забора [на границе]. Что касается иска о возмещении ущерба за незаконный выпас норвежских оленей, мы планируем провести встречу с дирекцией национального парка России, поэтому пока рано отвечать на эти вопросы, — заявила норвежская чиновница.

Ранее в мае норвежские власти предостерегли граждан от контактов с «российским китом — шпионом» Хвальдимиром, названным так в честь российского президента Владимира Путина. В Управлении рыболовства Норвегии призывали жителей сохранять бдительность в заливе Осло-фьорд, где весной обитала белуха, впервые замеченная у берегов почти пять лет назад. При этом еще прошлой осенью британские СМИ писали, что власти города Хаммерфест решили создать для Хвальдимира первый в мире естественный заповедник в одном из норвежских фьордов.