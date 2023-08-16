Выборы, перевозки и визы: какие ограничения Эстония вводит против россиян

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Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект об ограничении права голоса на местных выборах жителям страны с российским и белорусским гражданством. Об этом ERR сообщил глава ведомства Калле Лаанет. Что известно о документе и какие еще запреты вводила Эстония?

Что известно о законопроекте

Калле Лаанет заявил, что граждане России и Белоруссии не должны иметь возможности и права участвовать в выборах политического руководства Эстонии. Он отметил, что это решение вызвано изменившейся ситуацией с безопасностью из-за событий, происходящих на Украине. При этом министр подчеркнул, что законопроект может противоречить конституции Эстонии, так как в ней указано, что голосовать на местных выборах могут все совершеннолетние лица, независимо от их гражданства.

«Разные специалисты по конституционному праву высказывают разные мнения, единой точки зрения нет. Возможно, этот вопрос придется рассмотреть в суде высшей инстанции. Но ситуация, безусловно, изменилась», — подчеркнул он.

Авторы законопроекта отмечают, что в соответствии с Конституцией России защита государства является обязанностью каждого гражданина. Они также утверждают, что «имели место случаи», когда россияне, постоянно проживающие в Эстонии, получали мобилизационные предписания для прохождения службы в армии на родине.

По данным Минюста, в Эстонии находятся 67 тысяч граждан России. Право голоса на муниципальных выборах сейчас имеют все местные жители старше 16 лет. Однако баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только эстонцы и выходцы из стран ЕС.

Какие еще запреты Эстония вводила против России

Эстония поддерживает Украину в конфликте с Россией. Страна присоединилась ко всем санкциям Евросоюза против России. В сентябре 2022 года Эстония вместе с Латвией, Литвой и Польшей запретила россиянам с туристическими визами въезжать через свою внешнюю границу на территорию шенгенской зоны (европейское пространство без пограничного контроля).

В июне Эстония запретила въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Аналогичные санкции ввели против Филиппа Киркорова и группы «Руки Вверх!». В декабре прошлого года Министерство экономики и коммуникаций Эстонии запретило государственной железнодорожной компании Operail перевозить грузы из России и Белоруссии.

В октябре прошлого года эстонские власти ужесточили правила перевозки грузов через границу с Россией на основании восьмого пакета санкций Евросоюза. По словам главы восточного таможенного пункта Вирго Трейнбука, ограничения коснулись провоза средств личной гигиены, мыла, рюкзаков, женских сумок и предметов одежды для женщин и девочек. При этом грузоперевозчики считаются с тем, что пристальное внимание таможни обращено на товары, попавшие в санкционный список ЕС.

Какие еще законопроекты принимались в Эстонии за последнее время

Эстонский парламент (рийгикогу) принял закон, который разрешает двум совершеннолетним гражданам заключать брак вне зависимости от их пола. Он вступит в силу с 1 января 2024 года. Таким образом, Эстония стала первой из стран бывшего СССР и первой страной Центральной Европы, легализовавшей однополые союзы.

За принятие законопроекта проголосовали 55 членов парламента, 34 против, один воздержался. Согласно документу, со следующего года однополые пары смогут усыновлять детей, супруг сможет усыновлять ребенка своего партнера при согласии биологических родителей. Закон также устанавливает принцип, по которому у ребенка не может быть больше двух родителей, права и обязанности в отношении ребенка в первую очередь принадлежат его биологическим родителям. Помимо этого, сохраняется возможность заключить вместо брака договор о совместной жизни. Он гарантирует паре право принимать решения, касающиеся друг друга, и при необходимости получать пособия и компенсации.

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