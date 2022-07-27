«Пришла к диктатуре»: Захарова об Эстонии, запретившей въезд «Руки Вверх!» Захарова назвала Эстонию «репрессивным государством» после запрета на въезд группе «Руки Вверх!»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Эстония превратилась в «репрессивное государство», в котором «установилась диктатура», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, запрет на въезд группе «Руки Вверх!» в течение пяти лет является «цензурой чистой воды».

Люди, которые, видимо, забыли о том, что провозгласили демократию своей основной идеей, они ж ради этого покидали состав Советского Союза <...> Они сами превратились в репрессивное государство, которое запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее, — сказала Захарова.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, граждане Эстонии хотят видеть группу, не нарушающую закон и не призывающую к экстремизму. Она подчеркнула, что у «Руки Вверх!» есть свой взгляд на происходящее в мире, но из-за этого «ее не пускают к своему слушателю». Это не имеет отношения «ни к демократии, ни к законности», указала Захарова.

Могу поздравить страну, которая выбрала свободу и пришла к диктатуре, — подытожила политик.

Ранее Эстония запретила въезд группе «Руки Вверх!». Солист коллектива Сергей Жуков выразил сожаление о решении, озвученном главой МИД страны Урмасом Рейнсалуи, и пригласил эстонцев на концерты в России

Сенатор из Оренбургской области от партии ЛДПР Елена Афанасьева накануне предложила присвоить Жукову звание заслуженного артиста России. По ее словам, солист группы «Руки Вверх!» любим поклонниками уже третье десятилетие.