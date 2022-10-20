Эстония ужесточила правила перевозки грузов через границу с Россией Эстония ужесточила правила транспортировки грузов через границу с Россией из-за санкций ЕС

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Власти Эстонии ужесточили правила перевозки грузов через границу с Россией на основании восьмого пакета санкций Евросоюза, сообщили в Налогово-таможенном департаменте республики (НТД). По словам главы Восточного таможенного пункта Вирго Трейнбука, ограничения коснулись провоза средств личной гигиены, мыла, рюкзаков, женских сумок, пишет Postimees.

Новый пакет санкций внес изменения в те группы товаров, на которые ранее не распространялось ограничение при их ввозе. Например, на предметы личной гигиены, мыло, средства по уходу за кожей, средства для гигиены полости рта и зубов, рюкзаки, женские сумки, предметы одежды для женщин и девочек, — заявил Трейнбук.

Он уточнил, что сотрудники эстонской таможенной службы проработали список запрещенных к транспортировке товаров.

Грузоперевозчики считаются с тем, что пристальное внимание таможенников обращено на товары, подпадающие под санкции; пока не возникало проблем с новым списком, — добавил Трейнбук.

Переходный период для товаров, которые перевозят на основании ранее заключенных контрактов, будет действовать до 8 ноября 2023 года.

В начале октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Среди новых антироссийских ограничений числятся запрет импорта товаров из РФ на сумму в €7 млрд, экспорт угля, электронные компоненты для оружия, а также запчасти для авиации и химических веществ. Также был запротоколирован потолок цен на российскую нефть.