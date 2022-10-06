Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России

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Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России, сообщает пресс-служба Еврокомиссии. Среди новых антироссийских ограничений числятся запрет импорта товаров из РФ на сумму в €7 млрд, экспорт угля, электронные компоненты для оружия, а также запчасти для авиации и химических веществ, передает ТАСС. Также был запротоколирован потолок цен на российскую нефть.

Помимо всего вышеперечисленного, гражданам Евросоюза запретили занимать высокие должности в российских госкомпаниях и проводить любого рода операции с Российским морским регистром судоходства. Россиянам же запретили хранить криптовалюту в странах ЕС.

Также в ЕК подчеркнули, то Европа продолжит вводить санкции против лиц, которые будут способствовать обходу санкций.

5 октября в постпредстве Чехии в ЕС заявили, что в рамках нового пакета санкций против России будут введены дополнительные критерии наказания за попытки обхода рестрикций, а также расширятся списки персональных ограничений. Уточнялось, что рестрикции будут распространяться также на Херсонскую и Запорожскую области.

Ранее Евросоюз заморозил российские активы на сумму €16,5 млрд. СМИ сообщали, что ЕС сейчас ищет способы конфискации и передачи этих средств Киеву. Для этого в марте была создана «Специальная группа по замораживанию и аресту», которая должна обеспечить лучшую координацию по применению санкций против России и Белоруссии.