Евросоюз введет новые критерии наказания за обход санкций Евросоюз введет новые критерии наказания за обход санкций и расширит персональные ограничения

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия в Брюсселе

Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России введет дополнительные критерии наказания за попытки обхода рестрикций, а также расширит списки персональных ограничений, сообщается в Twitter постпредства Чехии в ЕС. Уточняется, что рестрикции будут распространяться также на Херсонскую и Запорожскую области.

Новый пакет включает расширение санкционного режима на Херсон и Запорожье, новые критерии за обход санкций, а также новые списки персональных ограничений, — говорится в сообщении.

5 октября постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России. Как сообщила постпред Чехии при ЕС Эдита Хрда, уже запущена техническая процедура оформления ограничений. Вводятся запреты на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка, на импорт определенного вида стальной продукции, а также пластика и химикатов. Кроме того, запрещается оказание IT- и юридических услуг российским компаниям.

Ранее издание Politico сообщило, что в новом пакете антироссийских санкций Евросоюз планирует запретить экспорт ряда компонентов для авиапромышленной отрасли. Представители ЕС считают, что данные ограничения нанесут мощный удар по экономике России.