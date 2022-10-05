Постпреды стран ЕС согласовали новые санкции против России

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Постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, заявила постпред Чехии при ЕС Эдита Хрда. По ее словам, которые приводит РИА Новости, уже запущена техническая процедура оформления ограничений.

Она пояснила, что очередные рестрикции предусматривают запреты на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка, на импорт определенного вида стальной продукции, а также пластика и химикатов. Кроме того, запрещается оказание IT- и юридических услуг российским компаниям.

Ранее издание Politico сообщило, что в новом пакете антироссийских санкций Евросоюз планирует запретить экспорт ряда компонентов для авиапромышленной отрасли. Кроме этого, РФ будет запрещено экспортировать ряд товаров в Европу. Представители ЕС считают, что данные ограничения нанесут мощный удар по экономике России.

Также стало известно, что в преддверии эмбарго ЕС на российскую нефть и нефтепродукты операторы танкерного флота РФ отказываются от транспортировки углеводородов морем. Перевозки такого типа теряют грузовую базу, а нынешняя схема перевалки нефти на суда третьих стран будет противоречить европейским санкциям, хотя пути обхода по-прежнему возможны.