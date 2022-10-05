Российские компании отказываются от перевозки нефти морем из-за санкций ЕС «Коммерсант»: российские компании отказываются от перевозки нефти морем из-за санкций ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В преддверии эмбарго ЕС на российскую нефть и нефтепродукты российские операторы танкерного флота отказываются от перевозки нефти морем, пишет «Коммерсант». Перевозки такого типа теряют грузовую базу, а нынешняя схема перевалки нефти на суда третьих стран будет противоречить европейским санкциям, хотя пути обхода по-прежнему возможны.

Железнодорожный оператор Railgo, входящий в тройку крупнейших операторов по перевозкам нефтеналивных грузов, продал принадлежащую ему судоходную компанию «Таганрогский танкерный флот» с танкерами класса «река — море», объем перевозок которой составлял в среднем 1 млн тонн нефтепродуктов в год. 30 сентября о выходе из наливного бизнеса также сообщило Волжское пароходство Владимира Лисина, объяснив это убыточностью.

Решения о выходе из сегмента «река — море» компании принимают на фоне подготовки стран ЕС к введению эмбарго на импорт российской нефти морским путем с декабря 2022 года и нефтепродуктов с марта 2023-го. Под запрет попадет, в частности, рейдовая перевалка, которую сейчас осуществляют суда «река — море».

Как отмечает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт, экономические реалии не позволяют ЕС отказаться от российского топлива и Европа «закрывает глаза» на рейдовую перевалку российской нефти. Введение же эмбарго может привести к появлению новых схем с перепродажей нефти компании — владельцу судна нейтральной страны, которая будет транспортировать ее в ЕС под видом нероссийского сырья.

Ранее помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис сообщил, что новые санкции G7 против РФ, которые должны затронуть нефть и нефтепродукты, будут вводиться в три этапа. По его словам, рестрикции, которые должны вступить в силу 5 декабря, будут нацелены на российскую сырую нефть. Позднее будут приняты меры в отношении дизельного топлива и продуктов нефтепереработки.