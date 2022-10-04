В Минфине США рассказали о трехэтапном введении санкций G7 на нефть из РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Новые санкции G7 против РФ, которые должны затронуть нефть и нефтепродукты, будут вводиться в три этапа, сообщил на пресс-конференции в Женеве помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис. По его словам, которые приводит агентство Reuters, санкции, которые должны вступить в силу 5 декабря, будут нацелены на российскую сырую нефть. Позднее будут приняты меры в отношении дизельного топлива и продуктов нефтепереработки.

Новые санкции G7 в отношении России затронут нефть и нефтепродукты в три этапа, — заявил Харрис.

Ранее посол Польши в Брюсселе Анджей Садось сообщил, что страны ЕС согласовали установление потолка цен на нефть из России в качестве очередной санкции. По его словам, точный уровень этой цены будет установлен «на принципе единого мнения» и может меняться в зависимости от мировых котировок.

До этого сообщалось, что Венгрия, Греция, Кипр и Мальта задержали новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Уточняется, что эти страны, опасаясь, что ЕС «выстрелит себе в ногу», заявили о неготовности запретить своим танкерам перевозить нефть из РФ. Кроме того, представители названных стран предположили, что Турция, Индия и Индонезия могут забрать себе освободившуюся долю рынка и продолжить перевозки.