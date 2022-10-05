Politico: Евросоюз запретит экспортировать в Россию запчасти для самолетов

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

В новом пакете антироссийских санкций Евросоюз планирует запретить экспорт ряда компонентов для авиапромышленной отрасли, пишет Politico. Кроме этого, РФ будет запрещено импортировать некоторые виды стали в Европу. Представители ЕС считают, что данные ограничения нанесут мощный удар по экономике России.

Пакет содержит жесткие санкции, такие как дополнительные запреты на экспорт важнейших компонентов, которые нужны России для ее самолетов и флота, а также запрет ЕС на импорт некоторых сталей из России. Дипломаты и официальные лица ЕС считают, что этот пакет нанесет еще один удар по и без того истощающейся экономике России и усугубит проблемы ее промышленности, — говорится в публикации.

Также ЕС планирует окончательно установить потолок цен на российскую нефть, мера будет запротоколирована в новом пакете санкций в отношении РФ.

Ранее стало известно, что российские авиаперевозчики вывели из иностранных реестров 87 импортных самолетов, что вдвое больше, чем в марте. Большая часть выведенных из иностранных реестров бортов — 27 штук — принадлежит Utair, 22 самолета — группе «Аэрофлот», 6 — Boeing 737.8 — S7.

«Победе» и «Уральским авиалиниям» не удалось снять ни одного борта с учета в Бермудах. Вывод иностранных самолетов из иностранных реестров означает, что теперь им можно летать за рубеж. При этом международный трафик за январь — август превысил прогноз Минтранса, но эксперты считают необходимым наращивать «чистый» парк своих самолетов и дальше.