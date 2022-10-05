Российские авиакомпании нарастили парк «чистых» иностранных самолетов

Фото: Социальные сети

Российские авиаперевозчики вывели из иностранных реестров 87 импортных самолетов, что вдвое больше, чем в марте. Большая часть выведенных из инореестров бортов — 27 штук — принадлежит Utair, 22 самолета — группе «Аэрофлот», шесть Boeing 737.8 — S7, пишут «Известия».

«Победе» и «Уральским авиалиниям» не удалось снять ни одного борта с учета в Бермудах. Вывод иностранных самолетов из иностранных реестров означает, что теперь им можно летать за рубеж. При этом международный трафик за январь — август превысил прогноз Минтранса, но эксперты считают необходимым наращивать «чистый» парк своих самолетов и дальше.

Выкупила пять Boeing компания «Россия», три Airbus A321 — «Ямал», один Boeing — NordStar, три Boeing 777 — Red Wings. Чартерная авиакомпания Azur Air сняла с реестра два Boeing — всего же было снято с реестра 14 самолетов этого перевозчика. Один Boeing вывел «Газпромавиа», перевозчик из Татарстана «ЮВТ Аэро» снял с учета семь самолетов, бизнес-оператор «Русджет» — три машины. Еще шесть Boeing 737.8 сняты компанией S7 Airlines.

Выведенные из иностранных реестров суда составляют только 12% иностранного авиапарка России, который насчитывает 738 самолетов. Все снятые с учета самолеты зарегистрированы теперь в российском реестре. По сути, они имеют двойную регистрацию, что запрещено международными правилами.

Российские перевозчики после введения санкций против авиаотрасли стали спешно переводить свои самолеты в реестр РФ. По состоянию на сентябрь, туда оформлены 1218 из 1288 бортов. При этом львиная доля этих самолетов учтена и в Управлении гражданской авиации Бермудских островов (BCAA), и в российском реестре.

Снятые с учета самолеты планируется запустить по новым направлениям. Это перезапуск рейсов из Москвы в Анталью компанией S7, рейсы в Пхукет, Бангкок, Дубай и Коломбо компанией «Аэрофлот».

Ранее сообщалось, что Россию не стали переизбирать в руководящий совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). Прежде организация пометила Россию «красным флажком». Это особое обозначение, связанное с предполагаемыми проблемами с обеспечением безопасности полетов.