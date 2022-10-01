России отказали в переизбрании в совет ICAO

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Россию не стали переизбирать в руководящий совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом 1 октября со ссылкой на свои источники пишет Reuters.

Россия не получила достаточное количество голосов, необходимых для того, чтобы остаться в составе совета, — передает агентство.

Прежде организация пометила Россию «красным флажком». Это особое обозначение, связанное с предполагаемыми проблемами с обеспечением безопасности полетов. До этого «красных флажков» удостаивались только Эритрея и Бутан.

Летом в ICAO заявили о проблемах с полетами на территорию РФ. Тогда организация связала это с двойной регистрацией самолетов и дала Москве время до 14 сентября на устранение нарушений. ICAO считает, что российские власти «не способны контролировать безопасность полетов», когда речь идет о бортах с двойной регистрацией.

Ранее стало известно, что США готовы к более агрессивному применению санкций в отношений третьих стран, помогающих России обходить наложенные Вашингтоном ограничения. Об этом сообщили в американском Министерстве финансов.

В документе, опубликованном ведомством, отмечается, что Штаты готовы использовать санкции для «преследования» лиц, оказывающих поддержку находящимся под американскими рестрикциями или способствующих «подсанкционной деятельности».