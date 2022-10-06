Евросоюз заблокировал российские активы на €16,5 млрд

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Евросоюз по состоянию на 30 сентября заморозил российские активы на сумму €16,5 млрд. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ответ Еврокомиссии.

ЕС сейчас ищет способы конфискации и передачи этих средств Киеву, пишет издание. Для этого в марте была создана «Специальная группа по замораживанию и аресту», которая должна обеспечить лучшую координацию по применению санкций против России и Белоруссии.

Эта группа также изучает возможность ареста и конфискации таких активов при наличии связи между активами, принадлежащими лицам, включенным в санкционный список ЕС, и преступной деятельностью, — приводит издание пояснение ЕК.

Сообщение о том, что ЕС в октябре может принять директиву о конфискации и передаче российских активов Киеву, появилось в июле. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Однако в ЕК эту информацию комментировать не стали, указывает газета.

Эксперты считают, что на передачу замороженных российских средств Киеву в лучшем случае уйдет 5–10 лет и все равно в неполном объеме.

Ранее в Швейцария заявила, что не поддерживает идею президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных российских активов. Минэкономики страны пояснило, что принадлежность заблокированных средств какому-либо государству не является основанием для их передачи украинской стороне.