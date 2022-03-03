Польша и Эстония запретили пролёт делегации РФ для участия в СПЧ ООН

Польша и Эстония запретили пролёт российской делегации во главе с главой МИД Сергеем Лавровым для участия в сессии Совета по правам человека ООН в Женеве, завила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова на своём официальном Telegram-канале. Она обвинила главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в лукавстве.

Пролёт запретили Польша и Эстония. Секретариат ООН об этом знал. При этом обе страны ссылались на санкции ЕС, — написала дипломат.

Ранее визит Лаврова в Женеву, запланированный на 1 марта, отменили из-за блокировки авиамаршрута странами Евросоюза. Дипломатический источник назвал такие санкции беспрецедентными. Лавров должен был принять участие в 49-й сессии Совета по правам человека ООН и в Конференции по разоружению.

Ранее российский МИД сообщил, что Всемирная организация не способна обеспечить прилёт делегации РФ во главе с министром иностранных дел в Женеву. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не может помочь в решении вопроса.

Воздушное пространство для российских самолётов в Европе решили закрыть Португалия, Германия, Испания, Канада и Франция. Это вызвано тем, что Россия начала военную спецоперацию на Украине.